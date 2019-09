LPP nadal oczekuje 53-54% marży brutto w br.



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - LPP podtrzymuje cel osiągnięcia ponad 1 mld zł przychodów z e-commerce w 2019 r. oraz nadal oczekuje 53-54% marży brutto na sprzedaży w br., podała spółka.

"Kontynuacja dwucyfrowych wzrostów sprzedaży grupy, dzięki rozwojowi powierzchni, dodatnim dynamikom LFL oraz e-commerce. Marża grupy powinna znaleźć się w przedziale 53-54%. Kontrola kosztów. Utrzymanie gotówki netto" - czytamy w prezentacji nt. planów spółki.

Jako szanse wymieniono otwarcie salonów LPP w nowych krajach, kontynuację wzrostów sprzedaży e-commerce i wdrożenie RFID w marce Reserved. Ryzyka to: niekorzystne tendencje na USD, EUR i RUB w stosunku do złotego, zaostrzenie zakazu handlu w niedziele (12% przychodów z Polski).

Spółka podtrzymała też cel ponad 1 mld zł przychodów z e-commerce w 2019 r.

"W II poł. 2019 planujemy uruchomić e-sklep dla wszystkich krajów Unii Europejskiej i na Ukrainie. Rozwój poprzez własne e-sklepy daje nam bezpośredni dostęp do klienta detalicznego, kontrolę nad towarem i polityką cenową oraz stabilność (brak pośredników, ciągłość kontaktu). Na koniec 2019 roku e-sklepy marek LPP w 35 krajach. Rozwój na Bliskim Wschodzie poprzez platformę zewnętrzną" - czytamy dalej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i SiNSAY. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)