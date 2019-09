Sare ma zgodę rady nadzorczej na zawarcie uchwały inwestycyjnej dot. Adepto



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Rada nadzorcza Sare wyraziła zgodę na zawarcie przez Sare umowy inwestycyjnej z White Morecra Limited oraz Opoka Ventures, zespołem specjalistów odpowiedzialnym za realizację projektów private equity w funduszach zarządzanych przez Opoka TFI, i dotyczy objęcia przez inwestorów oraz Sare nowych udziałów w jednej ze spółek zależnych Sare pod nazwą Adepto, podała spółka.

"Przedmiotowa umowa określa objęcie przez inwestorów udziałów spółki, które ma nastąpić po podwyższeniu kapitału zakładowego Adepto sp. z o.o. o kwotę 100 000 zł poprzez emisję 2 000 nowych udziałów spółki, tj. z 50 000 zł do 150 000 zł. Inwestorzy będą wówczas posiadali po 900 udziałów spółki, stanowiących 30% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 30% głosów na zgromadzeniu wspólników, natomiast Sare S.A. będzie posiadała 1 200 udziałów spółki, stanowiących 40% jej kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 40% głosów na zgromadzeniu wspólników. Inwestorzy obejmą łącznie 60% udziałów spółki w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 800 000 zł, który zostanie wykorzystany przez spółkę na jej bieżące utrzymanie i dalszy rozwój biznesowy" - czytamy w komunikacie.

Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego związane będzie z konwersją części długu na kapitał, czyli zamianą części wierzytelności pożyczkowych Adepto wobec Sare w kwocie 200 000 zł na udziały w kapitale zakładowym spółki. Pozostała część wierzytelności wobec Sare zostanie wraz z należnymi odsetkami zaspokojona, nie później niż w dniu zbycia przez Sare wszystkich posiadanych przez niego udziałów w spółce, na rzecz inwestorów lub w przypadku zbycia przez inwestorów i założyciela wszystkich posiadanych przez nich udziałów w spółce na rzecz osoby/osób trzecich, podano również.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

