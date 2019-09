Anwil ma umowę z Prochemem dot. budowy infrastruktury za ok. 1,3 mld zł



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Anwil - spółka w 100% zależna od PKN Orlen - podpisał z Prochemem umowę na budowę infrastruktury OSBL (Outside Battery Limits - infrastruktura pomocnicza) we Włocławku, podał koncern. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,3 mld zł.

"Projekt zakłada wzrost zdolności produkcyjnych nawozów Anwil S.A. o 495 tys. ton rocznie, czyli do 1 461 tys. ton rocznie. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,3 mld zł. Zakończenie inwestycji planowane jest do połowy 2022 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA Anwil S.A., może wzrosnąć o ok. 57 mln euro rocznie" - czytamy w komunikacie.

Anwil jest spółką z grupy kapitałowej PKN Orlen, która opiera swoją działalność biznesową na dwóch filarach - produkcji PCW oraz nawozów azotowych, których - pod względem mocy wytwórczych - jest drugim producentem w kraju i trzynastym w Europie. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)