Projekt konsorcjum z Pure Biologics rekomendowany do dofinansowania z NCBR



Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Projekt Pure Biologics realizowany w konsorcjum z jednostką badawczą Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii został rekomendowany do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach konkursu "Dolnośląska strefa technologii biomedycznych", podała spółka. Projekt pt. "Opracowanie nowej metody terapeutycznej czerniaka opartej na nośniku aptamerowym" będzie realizowany w spółce z identyfikatorem PB006. Rekomendowana kwota dofinansowania to 1 129 208 zł.

"Celem projektu PB006 są badania typu proof-of-concept (dowód koncepcji) kandydata na lek opartego o nośnik aptamery w koniugacie z lekiem cytotoksycznym, działającego w oparciu o strategię celowanej terapii w leczeniu czerniaka. Opracowany zostanie nowy aptamer specyficzny wobec wybranego receptora nadekspresjonowanego w komórkach czerniaka oraz niektórych innych nowotworach. Do opracowania kandydata zostanie wykorzystana platforma spółki do generowania modyfikowanych aptamerów – PureApta" - czytamy w komunikacie.

W ramach współpracy z konsorcjantem nowy koniugat aptamer-lek zostanie przetestowany w testach komórkowych oraz we wstępnych badaniach skuteczności oraz toksyczności na zwierzętach, by uzyskać potwierdzenie założonej koncepcji (proof-of-concept), podano także.

Projekt PB006 uzyskał dofinansowanie w ramach nowej inicjatywy NCBR oraz Województwa Dolnośląskiego, w której nacisk położono na szybkie uzyskanie dowodu poprawności koncepcji.

"Trwający 18 miesięcy projekt zakończy się otrzymaniem wyników i kandydata na cząsteczkę terapeutyczną (koniugat aptamer-lek). Pozwoli to na jego dalszy potencjalny rozwój pod kątem pełnych badań przedklinicznych i dalej klinicznych lub poszukiwanie partnera do wspólnego dalszego rozwoju cząsteczki" - czytamy dalej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 354 428,75 zł, a rekomendowana kwota dofinansowania z funduszy unijnych 2 072 126,75 zł. Budżet etapów projektu realizowanych przez spółkę wynosi 1 411 510 zł (koszt całkowity), a rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 1 129 208 zł, podano także.

Wkład własny projektu całym okresie jego realizacji Pure Biologics zamierza pokryć w pierwszej kolejności z kapitału pozyskanego w ramach przeprowadzonej emisji akcji serii D, a następnie w ramach przyszłych emisji akcji.

"Projekt będący trzecim w portfelu projektów terapeutycznych opartych o wykorzystanie własnościowej platformy generowania aptamerów Pure Biologics S.A. realizowany będzie w latach 2020-2021. W ramach projektu wykonane zostaną badania przemysłowe kandydata na lek od etapu identyfikacji nowych aptamerów rozpoznających wybrany cel molekularny aż do pilotażowego badania typu proof-of-concept na zwierzętach włącznie" - podała spółka.

Ostateczne warunki realizacji projektu zostaną określone w umowie pomiędzy konsorcjum i NCBR, o zawarciu której spółka poinformuje w odrębnym komunikacie, podsumowano.

Pure Biologics to polska spółka biofarmaceutyczna zajmująca się produkcją i oczyszczaniem wysokiej jakości białek rekombinowanych oraz selekcją rekombinowanych przeciwciał do zastosowań biomedycznych i diagnostycznych. Od grudnia 2018 r. jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)