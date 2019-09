Zortrax zwiększył przychody o 38% r: r w I-VII, szykuje premierę drukarki 3D



Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Zortrax odnotował 24,3 mln zł przychodów za okres styczeń-lipiec 2019 r., co oznacza wzrost o 38% r/r, poinformował ISBnews prezes Rafał Tomasiak. Spółka planuje premierę nowej drukarki 3D podczas TCT Show 2019 r. w Birmingham.

"Budowa nowej, bardziej zdywersyfikowanej pod względem dystrybucji sieci sprzedaży oraz konsekwentne zwiększanie portfolio, ze szczególnym uwzględnieniem specjalistycznych urządzeń dedykowanych branży medycznej oraz produkcyjnej, przynosi pożądane rezultaty. Spodziewamy się utrzymania korzystnej tendencji sprzedażowej także w kolejnych miesiącach bieżącego roku" - powiedział ISBnews Tomasiak.

Dodał, że podczas zbliżającego TCT Show 2019 r. w Birmingham, konferencji technologicznej, prezentującej najnowsze trendy w projektowaniu, inżynierii i produkcji, gdzie druk 3D Zortrax przedstawi nową drukarkę.

"Debiut urządzenia oferującego m.in. ponadprzeciętne bezpieczeństwo druku otworzy nowy rozdział w historii naszej firmy" - stwierdził prezes.

Zortrax jest wiodącym graczem na rynku globalnej sprzedaży drukarek 3D. Produkty spółki dostępne są w ponad 80 krajach całego świata. Są to m.in. drukarki 3D Zortrax M200 i 3D Zortrax M300, a także oprogramowanie oraz materiały do druku. W globalnym rankingu organizowanym przez platformę 3D Hubs - kategoria najpopularniejsze drukarki 3D w II kw. 2017 roku, drukarka 3D Zortrax M200 awansowała na 3. miejsce na świecie, a także w rejonie Azji i Pacyfiku.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)