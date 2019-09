Elektrobudowa: Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia do 32,99% akcji spółki



Warszawa, 16.09.2019 (ISBnews) - Starhedge złożył warunkową ofertę objęcia od 32,75% do 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Elektrobudowy, podała spółka. Łączna wartość transakcji wyniosłaby nie mniej niż 10,4 mln zł.

"Zgodnie z przedstawioną warunkową ofertą, Starhedge deklaruje gotowość objęcia w liczbie nie mniejszej niż 32,75% i nie większej niż 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym emitenta, czyli nabycia nie mniej niż 2 312 392 akcji w cenie 4,5 zł za jedną akcję, tj. kwotę łączną 10 405 764 zł przy skierowaniu objęcia akcji serii F do jednego Inwestora" - czytamy w komunikacie.



Warunkowa oferta Starhedge jest nieodwołalna do 30 listopada 2019 r., poinformowano.

"Na skutek złożenia oferty ostatecznej Starhedge będzie zobowiązana do wniesienia, tytułem objęcia akcji serii F, wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy poprzez wpłatę na rzecz emitenta kwoty 10 405 764 zł" - czytamy dalej.

Warunkiem jest pozytywne zakończenie badania spółki (due diligence), zastrzeżono.

"Ponadto, Starhedge:

1. Posiada deklarację inwestora strategicznego w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego w szczególności:

- współfinansowania części będącej zobowiązaniem ww. podmiotu do przeznaczenia środków w wysokości 100% procent wartości inwestycji;

- współuczestniczenia w procesie realizacji inwestycji zarówno w obszarze kapitału ludzkiego, jak i intelektualnego oraz w sferze technicznej, proceduralnej i formalnej, łącznie których zakres leży w kompetencjach osób reprezentujących Inwestora.



2. Przewiduje udzielenie wsparcia finansowego emitentowi, w szczególności poprzez: poręczenie lub inną formę zabezpieczenia finansowania, a także restrukturyzacji finansowej istniejących i przyszłych kontraktów, z uwzględnieniem analizy rzeczywistych potrzeb wsparcia" - czytamy również.



Elektrobudowa podkreśliła, że ewentualne prowadzenie dalszych działań związanych z procesem dokapitalizowania spółki z udziałem Starhedge uzależnione jest m.in. od złożenia przez Starhedge wiążącej oferty oraz od decyzji akcjonariuszy spółki, podjętych w trakcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

13 września br. Elektrobudowa poinformowała, że proces uzgodnień z bankami i ubezpieczycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) obejmującej zarówno dług, jak i dokapitalizowanie pozostaje w toku, przy czym zaawansowanie procesu wskazuje, że szanse na uzgodnienie warunków termsheet i podpisanie w terminie do 17 września 2019 r. docelowej umowy w sprawie restrukturyzacji finansowania spółki są znikome.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)