Lex Med planuje uruchamianie placówek w miastach średniej wielkości



Warszawa, 17.09.2019 (ISBnews/ ISBzdrowie) - Lux Med wzmacnia swoją obecność w miejscowościach, w których już prowadzi działalność, ale uruchamia też nowe placówki w miastach średniej wielkości, poinformowała ISBzdrowie Anna Rulkiewicz.

"Niedługo otworzymy nowe centrum medyczne w Kaliszu. W planach mamy kolejne m.in. w Gorzowie Wielkopolskim i Olsztynie. Tam są nasi pacjenci i chcemy być blisko nich. Na tym rynku upatrujemy też szansy na dalszy rozwój" - powiedziała Rulkiewicz w rozmowie z ISBzdrowie.

Pytana o kolejne plany na przyszłość, odpowiedziała: "Stawiamy na transformację cyfrową. Rozwijamy usługi digital - portal pacjenta, telemedycynę, aplikacje mobilne. Chcemy, aby pacjent miał możliwie najłatwiejszy kontakt z nami, mógł w krótkim czasie uzyskać poradę lekarską czy pielęgniarską, a także otrzymać przedłużenie recepty bez konieczności przychodzenia do gabinetu lekarskiego, co umożliwia wdrożenie e-recepty".

Jedną z ostatnich transakcji jaką zawarła Grupa było przejęcie Mavitu (szpitali w Warszawie i Katowicach specjalizujących się w zabiegach okulistyki jednego dnia).

"Naszym celem jest świadczenie kompleksowych usług. Nie da się tego zrobić bez szpitali. Już dziś w ramach naszej grupy działa m.in. Magodent [specjalizujący się w leczeniu onkologicznym], Carolina Medical Centre [ortopedia] czy szpital Puławska. Przejęcie Mavitu oznacza, że dołączył do nas ósmy i dziewiąty szpital" - skomentowała prezes.

"Działamy na rynku od 27 lat. Od 2007 roku, od kiedy jestem prezesem, akwizycje stały się stałym elementem w naszej strategii - tam, gdzie nie mamy wystarczających kompetencji, nie budujemy ich zawsze 'od zera', ale również poprzez przejęcia placówek, które są wyspecjalizowane w danej dziedzinie. W ten sposób możemy oferować naszym pacjentom szeroką opiekę medyczną na odpowiednio wysokim poziomie" - wyjaśniła Rulkiewicz.

W tym roku grupa przejęła bądź otworzyła także kilka klinik stomatologicznych m.in. w Warszawie, Piasecznie czy na Śląsku. Strategia zakłada, że w ciągu niespełna trzech lat grupa podwoi liczbę gabinetów stomatologicznych (dziś ma ich 190).

"Plany rozwojowe w tym obszarze pozostają bez zmian. Zależy nam, by do naszego zespołu dołączali kolejni uznani lekarze stomatolodzy i wspólnie z nami świadczyli usługi pod marką Lux Med. Duża sieć daje duże możliwości, a nasza marka ma ugruntowaną pozycję na rynku i daje dostęp do innowacji, know-how i zaplecza inwestycyjnego" - wskazała prezes.

Lux Med należy do międzynarodowej grupy kapitałowej BUPA, która prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług opieki zdrowotnej, prowadzenia domów opieki dla osób starszych, prowadzenia szpitali, przychodni zdrowia oraz świadczenia usług międzynarodowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego koszty opieki zdrowotnej. Lux Med wraz ze swoimi spółkami zależnymi prowadzi działalność na terytorium Polski w zakresie świadczenia usług szeroko pojętej opieki medycznej (w tym szpitalnej, ambulatoryjnej, badań diagnostycznych), posiadając ośrodki medyczne między innymi w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Bydgoszczy, Wrocławiu, Olsztynie i Białymstoku.

Agnieszka Katrynicz

(ISBnews/ ISBzdrowie)