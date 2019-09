Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Wikana odnotowała 12 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 0,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 1,79 mln zł wobec 1,56 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,51 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 13,95 mln zł rok wcześniej.



"Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku w ofercie grupy kapitałowej znajdowały się projekty deweloperskie z łączną liczbą 334 lokali, z czego 320 znajdowało się w budowie. Przychody z najmu (segment najem powierzchni) w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 r. wyniosły 3 396 tys. zł. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. grupa kapitałowa osiągnęła z segmentu energii odnawialnej przychody w wysokości 2 235 tys. zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.



Spółka poinformowała jednocześnie, że wartość umów przedwstępnych i deweloperskich podpisanych do 30 czerwca 2019 r., dla których lokale nie zostały jeszcze przekazane klientom, czyli dla których nie zostały rozpoznane przychody ze sprzedaży, wyniosła 66 637 tys. zł, w tym dla inwestycji realizowanych w: Lublinie - 44 718 tys. zł, Rzeszowie - 15 163 tys. zł, Przemyślu - 3 289 tys. zł, Janowie Lub. - 3 012 tys. zł i Tarnobrzegu - 455 tys. zł.



"Zarząd spółki zamierza nadal podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji finansowej grupy, w tym między innymi poprzez skupienie działalności w kluczowym dla grupy segmencie deweloperskim" - czytamy dalej.



W I poł. 2019 r. spółka miała 6,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,22 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 60,09 mln zł w porównaniu z 28,81 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 0,37 mln zł wobec 0,23 mln zł straty rok wcześniej.



Grupa Wikana to jeden z największych deweloperów działających w południowo-wschodniej Polsce. Od 1997 roku akcje spółki notowane są na warszawskiej giełdzie.



