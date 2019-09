JSW ma koncesję na rozpoznanie złoża węgla kamiennego 'Chełm II'



Warszawa, 19.09.2019 (ISBnews) - Minister środowiska udzielił Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) koncesji na rozpoznawanie części złoża węgla kamiennego "Chełm II" w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, poinformowała spółka. Koncesja obejmuje złoże na obszarze 96,77 km2 i została udzielona na cztery lata.

"Analizujemy różne możliwości poszerzenia bazy zasobowej, a Lubelskie Zagłębie Węglowe jest jedną z nich. Złoże "Chełm II" może w przyszłości przyczynić się do zwiększenia wartości i potencjału naszej spółki" - powiedział prezes JSW Włodzimierz Hereźniak, cytowany w komunikacie.

Koncesja badawcza pozwoli JSW przeprowadzić dodatkowe badania warunków geologiczno-górniczych, a więc zasobności złoża, warunków zalegania, miąższości pokładów, parametrów koksowniczych węgla a także warunków hydrogeologicznych i gazowych pod kątem ewentualnych zagrożeń. Działania te mają posłużyć lepszemu zaprojektowaniu ewentualnej eksploatacji złoża. To ważne z punktu widzenia zabezpieczenia przyszłości Jastrzębskiej Spółki Węglowej - największego w Unii Europejskiej producenta wysokiej jakości węgla koksowego, dla którego właśnie węgiel koksowy stanowi największą wartość jako surowiec niezbędny do produkcji stali, podano także.

"Dla firmy surowcowej, takiej jak Jastrzębska Spółka Węglowa, najistotniejsze jest zapewnienie dostępu do zasobów węgla koksowego. JSW zamierza to robić nie tylko poprzez inwestowanie w dostępne już złoża, ale również w udostępnianie nowych złóż i nowych poziomów wydobywczych. Baza zasobowa będzie stale powiększana, zwłaszcza w przypadku węgla koksowego typu 35. Poszukiwanie nowych złóż wpisuje się w strategię rozwoju Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która ma na celu zabezpieczenie wydobycia do 2030 r." - powiedział zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych Tomasz Śledź, cytowany w komunikacie.

Na dokładniejsze rozpoznanie złoża JSW ma - zgodnie z decyzją Ministerstwa Środowiska - cztery lata. W tym czasie planowane jest wykonanie pięciu otworów badawczych złoża "Chełm II" w wydzielonym obszarze "Rejowiec". Dopiero po szczegółowej analizie zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej będzie podejmował ewentualne decyzje dotyczące przyszłości zagospodarowania złoża, podsumowano w materiale.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)