PKN Orlen zainwestuje łącznie 1,2 mld zł w Orlen Południe w ciągu kilku lat



Trzebinia, 20.09.2019 (ISBnews) - Łączne nakłady inwestycyjne, które PKN Orlen poniesie w najbliższych kilku latach w spółce Orlen Południe, wyniosą co najmniej 1,2 mld zł, poinformował prezes Daniel Obajtek.

"Na łączną kwotę 1,2 mld zł składa się nie tylko ponad 430 mln zł na instalację ekologicznego glikolu w Trzebini, ale także ponad 400 mln zł na budowę instalacji bioetanolu II generacji w Jedliczach, a także rozbudowa mocy produkcyjnych biodiesla z obecnych 260 tys. ton rocznie, początkowo o 25 tys. ton, a następnie, w ciągu 2 lat, o kolejne 100 tys. ton, do ok. 400 tys. ton" - powiedział Obajtek dziennikarzom po uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę instalacji ekologicznego glikolu w Trzebini.

Szef Orlenu zaznaczył, że dodatkowo w ramach instalacji glikolu powstanie też instalacja produkcji wodoru, w związku z czym Orlen prowadzi rozmowy na temat wykorzystania go jako paliwa transportowego.

"Rozmawiamy z dużymi samorządami na temat dalszego oczyszczenia tego wodoru i wykorzystania go np. do napędu autobusów" - wyjaśnił.

Jak informowała wcześniej dziś spółka, budowa instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego wraz z instalacjami pomocniczymi i infrastrukturą dodatkową zakończy się w 2021 roku. Wykonawcą inwestycji w Trzebini, która zostanie zrealizowana w systemie "pod klucz", są polskie firmy: Technik Polska i Biproraf. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, a druga w Europie.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)