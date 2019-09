Największy fiński dziennik w artykule pt. "Polski cud gospodarczy potrzebuje Ukraińców" opisał problemy z pozyskaniem pracowników na przykładzie fińskiej firmy HT Laser działającej w branży metalowej, która kilka lat temu otworzyła zakład w Wielkopolsce, ze względu m.in. na niższe koszty produkcji.

Dyrektor zarządzający przedsiębiorstwa Juha Savolainen mógłby zatrudnić od razu sześciu nowych spawaczy, ale "ich nie ma", bo ludzie migrują za "lepszą płacą" - przekonuje w rozmowie z "HS". Prawdopodobnie kolejni pracownicy w zakładzie będą z Ukrainy. Bez nich fabryka, podobnie jak i Polska, byłaby "w tarapatach" - zwraca uwagę gazeta. Obecnie w fińskim zakładzie pracowników z Ukrainy, ściągniętych za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, jest tylko o ok. połowę mniej niż polskich pracowników produkcji.

"HS" przypomina, że kiedy HT Laser rozwijał działalność w Polsce, różnica w kosztach działalności między Polską a Finlandią wynosiła ok. 35 proc., obecnie zmniejszyła się do 20 proc. Dlatego firma musi konkurować o pracowników nie tylko wynagrodzeniami - te w ostatnich latach były podnoszone w zakładzie średnio rocznie o 8 proc. - ale także pozapłacowymi czynnikami, jak poprawą środowiska pracy czy poziomem bezpieczeństwa.

Bez ukraińskiej siły roboczej polska gospodarka by się "już nie kręciła" - przekonuje z kolei na łamach "HS" Weronika Gidel-Asunmaa z polsko-fińskiej firmy konsultingowo-rekrutacyjnej Spondeo. Firmą, działającą na obu rynkach, kieruje Tuomas Asunmaa, będący jednocześnie dyrektorem generalnym Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej (SPCC).

Wydawany w Helsinkach dziennik odnotowuje, że równolegle "polski narodowo-konserwatywny" rząd próbuje zachętami socjalnymi przekonać Polaków na emigracji do powrotu do ojczyzny czy innych do pozostania w kraju. Gazeta przypomina, że wcześniej wielu Polaków po wejściu kraju do UE w 2004 r. przy bezrobociu na poziomie ok. 20 proc. wyemigrowało za pracą; obecnie stopa bezrobocia to ok. 5 proc.

"HS" analizuje również potencjalne zagrożenie związane z możliwym wyjazdem z Polski części pracowników z Ukrainy (których obecnie – jak przytoczono – na polskim rynku pracy jest ok. 1,5 mln) do Niemiec, które to wkrótce otworzą swój rynek dla pracowników spoza UE. Gazeta zwraca przy tym uwagę, że Polska, oprócz Ukraińców, jednocześnie przyciąga więcej pracowników z innych krajów zza wschodniej granicy: Białorusinów, Mołdawian, Ormian i Indusów.

Ryzykiem dla osłabienia polskiego wzrostu gospodarczego, który w ostatnim roku wyniósł ponad 5 proc., może być spowolnienie u zachodniego sąsiada, jednak z drugiej strony, za polskim wzrostem stoją "reformy, położenie geograficzne oraz dobry poziom edukacji" oraz to, że Polska jest także w UE "jednym z największych odbiorców finansowania netto" - wskazuje "Helsingin Sanomat".

