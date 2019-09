Murapol wprowadził do sprzedaży ponad 2 tys. lokali w 9 miastach w Polsce



Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Grupa Murapol wprowadziła do oferty ponad 2 tys. lokali w kilkunastu inwestycjach na terenie 9 miast Polski, podała spółka. Deweloper po raz drugi w tym roku wprowadził do sprzedaży tak dużą pulę lokali, realizując jeden ze swoich celów strategicznych na lata 2019/2021+, zakładający coroczne uzupełnienie oferty o 3,5-4 tys. mieszkań.

"'Oferta 2 000 bis' obejmuje ponad 2 tys. lokali, które powstaną zarówno w nowych projektach, jak i kolejnych etapach już realizowanych przez firmę przedsięwzięć deweloperskich. Zaoferowane lokale dostępne są w 9 miastach - Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Gdyni, Katowicach, Gliwicach i Wieliczce" - czytamy w komunikacie.

Największy wybór mają mieszkańcy Krakowa i Wieliczki, gdzie Murapol udostępnił łącznie 501 nowych mieszkań, które powstaną w dalszych etapach już realizowanych w obu miastach projektów. Na rynek warszawski trafiło kolejnych 329 lokali, na wrocławski - 287. O 279 mieszkań Murapol zwiększył swoją ofertę w Katowicach, a o 260 i 219 odpowiednio w Łodzi i Poznaniu. Po ok. 100 kolejnych mieszkań deweloper postawił do dyspozycji klientów w Gdyni i Gliwicach, podano również.

"Zgodnie z ogłoszoną z końcem ubiegłego roku strategią na lata 2019/2021+, planujemy rocznie wprowadzać do oferty 3,5-4 tys. nowych mieszkań. Nasz aktywny bank ziemi, który stale rozbudowujemy, oraz zasoby projektowe i wykonawcze pozwoliły nam w bieżącym roku nie tylko na realizację założonego celu, ale nawet na przekroczenie go. Jesteśmy spokojni o komercjalizację oferty takiej wielkości, zwłaszcza że wprowadzamy ją na rynki mieszkaniowe aż 9 miast. Popyt na nowe mieszkania w Polsce utrzymuje się na wysokim poziomie i nawet przy rosnących cenach lokali nie ma przesłanek, aby miał w najbliższym czasie spaść. Poza tym nadal mamy duży deficyt mieszkaniowy w stosunku do średniej UE. Jak podają analizy rynkowe, brakuje blisko 2,7 mln nowych mieszkań, czego uzupełnienie zajmie nam ok. 15 lat" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Na początku 2019 roku Grupa Murapol wprowadziła do oferty pierwszą pulę ponad 2 000 mieszkań powstających w projektach realizowanych w 11 miastach Polski. W dalszych miesiącach br. do oferty dewelopera trafiło jeszcze ok. 300 mieszkań, co łącznie z "ofertą 2000 bis" daje 4,5 tys. lokali dostarczonych na polski rynek mieszkaniowym przez Grupę Murapol w bieżącym roku, przypomniano.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

