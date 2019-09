Warszawa, 23.09.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Santander Bank Polska zdecydowali o podziale Santander Securities oraz zbyciu zorganizowanej części przedsiębiorstwa Centrum Usług Inwestycyjnych, wynika z uchwał podjętych na dzisiejszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu.



Podział Santander Securities nastąpi poprzez przeniesienie na Santander Bank Polska części majątku (aktywów i pasywów) oraz praw i obowiązków spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej ze świadczeniem usług maklerskich oraz poprzez przeniesienie na Santander Finanse sp. z o.o. części majątku spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Santander Securities związanej z prowadzeniem działalności szkoleniowej w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego.



Akcjonariusze Santander Bank Polska upoważnili dziś także zarząd banku do dokonania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych w celu zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Inwestycyjnych.



W czerwcu br. Santander Bank Polska uzgodnił z Santander Finanse plan podziału Santander Securities, który zakłada przeniesienie części majątku, związanej ze świadczeniem usług maklerskich na bank, a części majątku związanej z wykonywaniem działalności szkoleniowej - na Santander Finanse. Wówczas podano, że zakończenie procesu zaplanowane jest na IV kwartał br.



W uzasadnieniu podziału Santander Securities wskazał wtedy, że przeprowadzenie konsolidacji usług maklerskich w ramach jednego podmiotu pozwoli na osiągnięcie następujących efektów: stworzenie jednego centrum kompetencji w grupie; ujednolicenie oferty w zakresie produktów i usług; udostępnienie klientom jednolitych kanałów dostępu; spójne podejście do klientów w wyniku ujednolicenia zasad ich segmentacji; uproszczenie procesów i procedur zarówno dla klientów, jak i dla pracowników; uproszczenie struktury funkcjonowania w/w działalności; szybsze wdrażanie nowych produktów i procesów dla klientów w tym rozwiązań mobilnych; a także synergie kosztową i operacyjną, które pozwolą podnieść jakość świadczonych usług.



Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.



(ISBnews)