Radpol rozpoczął przegląd opcji strategicznych dla zakładu w Ciechowie



Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Radpol podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu dostępnych opcji strategicznych dla zakładu produkcyjnego zlokalizowanego w Ciechowie, podała spółka.

"W oparciu o analizę obszarów działalności spółki o najniższej rentowności, przeprowadzoną zgodnie z przyjętą strategią na lata 2018-2021, zarząd oraz rada nadzorcza spółki uznały za zasadne przeprowadzenie przeglądu opcji strategicznych możliwych do realizacji w odniesieniu do zakładu produkcyjnego spółki zlokalizowanego w Ciechowie, a jednocześnie zmierzających do optymalizacji działalności spółki i wyników osiąganych z tej działalności" - czytamy w komunikacie.

Na dzień publikacji niniejszej informacji, nie zostały podjęte żadne decyzje dotyczące wyboru konkretnej opcji strategicznej dla zakładu produkcyjnego spółki zlokalizowanego w Ciechowie.

"Zarząd spółki zastrzega, przy tym, że w momencie, w którym nastąpi wybór preferowanej opcji strategicznej wystąpi do właściwych organów spółki z wnioskiem o wyrażenie niezbędnych do jej realizacji zgód korporacyjnych (o ile takowe będą wymagane)" - czytamy dalej.

Spółka zapowiedziała też, że będzie informować o przebiegu przeglądu opcji strategicznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

W Ciechowie zlokalizowany jest Zakład Produkcyjny Elektroporcelana. Jego oferta handlowa obejmuje przede wszystkim szeroki asortyment elektroenergetycznych izolatorów porcelanowych, w tym izolatorów średniego i niskiego napięci, jak podano na stronie internetowej zakładu.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 168 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)