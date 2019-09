"Zakładamy znaczący spadek długu publicznego jednostek rządowych i samorządowych, czyli tego liczonego przez Eurostat. Powinienem on na koniec tego roku spaść poniżej 48 proc. Przypomnę że w zeszłym roku jeszcze był w okolicach 49 proc." - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister finansów oraz szef resortu inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

W komunikacie po posiedzeniu rządu dodano, że relacja państwowego długu publicznego do PKB obniży się do 44,9 proc. na koniec 2019 r., 43,5 proc. na koniec 2020 r. i 38,2 proc. na koniec 2023 r. Z kolei relacja długu instytucji rządowych i samorządowych (długu publicznego wg definicji Unii Europejskiej) do PKB obniży się do 47,7 proc. na koniec 2019 r., 46,3 proc. na koniec 2020 r. i 41,3 proc. na koniec 2023 r." - napisano w komunikacie.

autor: Łukasz Pawłowski