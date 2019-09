Resort przekazał, że formularze sądowe, przeznaczone do załatwienia konkretnej sprawy będzie można pobrać przez Internet lub na miejscu w sądzie. Dostępne dla każdego będą też proste instrukcje uczące, jak wypełnić np. wniosek o przyznanie alimentów czy nabycie spadku.

Do 31 grudnia 2020 roku procedury i standardy obsługi interesantów będą one takie same we wszystkich sądach. Mają one ułatwić m.in. składanie wniosków w typowych sprawach, z jakimi petenci występują do sądów.

Jak przekazało ministerstwo, dostępne na stronach internetowych sądów formularze, np. wnioski o przyznanie alimentów, nabycie spadku, dostęp do akt w swojej sprawie, każdy będzie mógł pobrać, nie wychodząc z domu. Natomiast osoby, które nie mają dostępu do sieci, znajdą proste, papierowe formularze w specjalnych segregatorach we wszystkich sądach.

Z nowego portalu internetowego, na który przekierowywać będą strony każdego z sądów, będzie można się dowiedzieć również, jakie dokumenty trzeba dostarczyć do sądu. Ma to - w założeniu resortu - znacznie przyśpieszyć załatwianie spraw.

Ministerstwo sprawiedliwości przy przygotowywaniu nowych zmian zwróciło ponadto uwagę, że obecnie udzielane w różnych sądach informacje nie są przedstawiane w jednorodny sposób, co może opóźniać nawet proste czynności potrzebne, by np. postępowanie spadkowe zostało rozpoczęte.

W przyszłym roku - jak planuje MS - interesanci od razu dostaną odpowiednie instrukcje wypełniania dokumentów, napisane prostym językiem, a z sądowego portalu dowiedzą się też o obowiązujących opłatach.

"Dzięki temu wiele osób będzie mogło zaoszczędzić pieniądze wydawane dziś na wskazówki udzielane przez drogich prawników" - podkreślił resort w przygotowanym komunikacie.

MS zwróciło również uwagę, że już dziś niektóre z sądów pewne materiały udostępniają na swych stronach, jednak dotyczą one tylko niewielkiej części procedur, a udzielane interesantom informacje nierzadko różnią się od siebie w poszczególnych sądach. "Pod koniec 2020 roku wszystkie takie dokumenty i formularze na stronie sądów będą identyczne, a gdy następować będzie zmiana przepisów czy procedur - zostaną zaktualizowane" - przekazało ministerstwo.

Dla urzędników sądowych od wtorku w Warszawie rozpoczął się ponadto cykl szkoleń, który ma pomóc w sprawnej obsłudze interesantów. Cykl, który zaczął się od warsztatów dla prezesów i dyrektorów sądów, w ciągu kolejnych miesięcy obejmie ogółem ponad 8700 urzędników sądowych.

Ministerstwo sprawiedliwości z związku z planowanymi zmianami planuje także akcję promującą usprawnienie procedur. Każdy będzie mógł znaleźć ulotki czy plakaty wyjaśniające, co zrobić, by skorzystać z ujednoliconych formularzy, dostępnych za pośrednictwem sądów.

>>> Czytaj też: Zniesienie limitu 30-krotności w 2020 roku. Rząd zakłada 5,1 mld zł dodatkowych dochodów