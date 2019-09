Vivid Games miał 0,98 mln zł straty netto, 2,07 mln zł EBITDA w I poł. br..



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Vivid Games odnotował 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,35 mln zł wobec 2,52 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA wyniosła 2,07 mln zł wobec 0,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi sięgnęły 8,33 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 7,8 mln zł rok wcześniej.

"Z kwartału na kwartał zwiększamy przychody zmniejszając koszty. Biorąc pod uwagę nasz plan wydawniczy, zakładamy że również w kolejnych okresach sprzedaż będzie znacząco się poprawiać" - powiedział prezes Remigiusz Kościelny, cytowany w osobnym komunikacie.

Stan posiadanych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w ostatnim półroczu wzrósł w stosunku do poprzedniego półrocza o 44% do wysokości 2,6 mln. Spółka na bieżąco reguluje wszystkie swoje zobowiązania oraz zarządza ryzykiem związanym ze spłatą przyszłych zobowiązań finansowych, podano także.

Spółka przypomniała, że portfolio gier mobilnych powiększy się w IV kw. br. o 7 nowych tytułów - w październiku do sprzedaży trafią gry casual - "Fly Sky High" oraz "Idle Fish Aquarium", w listopadzie - "Crash Drivers", "Gun Smith Factory", oraz tytuł mid-core "Zombie Blast Crew", a w grudniu gry "Calm Colors" oraz "Gear for Heroes". W produkcji i testach znajduje się kilka kolejnych tytułów. Gry mobilne trafią obok Apple App Store i Google Play również do alternatywnych kanałów sprzedaży, których lista powiększy się m.in. o Huawei App Gallery.

"Chcemy zwiększyć tempo i każdego miesiąca wydawać 1-2 mniejsze gry, a rocznie 2-3 większe tytuły mid-core. Produkcja i publikacja gier mobilnych F2P to wciąż nasz core-business, ale chcemy jak najszerzej komercjalizować całe portfolio, co wpłynie na dywersyfikację źródeł przychodów. Pierwsze premiery są planowane pod koniec bieżącego i na początku 2020 roku. Będą to gry: "Space Pioneer", "Gravity Rider" w cenie 9,99 USD, oraz "Pocket Mini Golf" i "Sheep Patrol" po 1.99 USD. Kolejnym krokiem będzie zaoferowanie "Space Pioneer" i "Gravity Rider" użytkownikom PC poprzez platformę Steam, co planujemy w I półroczu 2020 r." - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 0,98 mln zł wobec 2,84 mln zł straty rok wcześniej.

Vivid Games S.A. działa na rynku gier od 2006 r. Spółka zajmuje się produkcją gier na smartfony i konsole przenośne. Dotychczas najważniejszym tytułem w dorobku firmy jest światowy hit "Real Boxing". Vivid Games zadebiutował w 2016 r. na rynku głównym GPW, przenosząc notowania z NewConnect.

