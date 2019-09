PGE podtrzymuje plan powrotu do wypłat dywidendy od zysku za 2019 rok



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Zgodnie z polityką dywidendową, Polska Grupa Energetyczna (PGE) planuje wypłatę dywidendy z tegorocznego zysku w roku przyszłym, z zastrzeżeniem, że dywidenda może być uzależniona od planów inwestycyjnych i akwizycyjnych, poinformował wiceprezes Emil Wojtowicz.

"Wciąż obowiązuje polityka dywidendowa. Zgodnie z tą polityką, mamy w planie wypłatę z tegorocznego zysku w roku przyszłym. Oczywiście, jest też zapis: zależnie od planów inwestycyjnych i akwizycyjnych" - powiedział Wojtowicz podczas konferencji z analitykami.

"Wydaje się, że na dziś nie mamy planów, o których byśmy nie komunikowali" - dodał, pytany, czy PGE ma jakieś duże plany akwizycyjne, które mogłyby zaburzyć tę planowaną dywidendę.

W 2017 r. PGE przyjęła politykę dywidendową, zgodnie z którą zarząd rekomendował zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018. Po tym okresie zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Jak wówczas zastrzeżono, "wypłata każdej dywidendy będzie uzależniona w szczególności od ogólnej wysokości zadłużenia spółki, spodziewanych nakładów kapitałowych i potencjalnych akwizycji".

W I poł. 2019 r. PGE odnotowała 1 702 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 281 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

