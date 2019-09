Spada odsetek firm zwiększających zatrudnienie. Co piąta planuje podwyżki

Źródło: ISBnews

Odsetek firm zwiększających zatrudnienie spadł o 1,2 pkt proc. rok do roku do 24,4 proc. w III kw. 2019 r., wynika z raportu "Barometr Rynku Pracy XII" przygotowanego na zlecenie Work Service. W porównaniu do ostatniej edycji badania z I kw. 2019 roku zwiększyły się plany zatrudnienia pracowników o 8 pkt proc.