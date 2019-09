Newag dostarczy 5 lokomotyw dla Rail Capital Partners za 77,76 mln zł netto



Warszawa, 25.09.2019 (ISBnews) - Newag na podstawie umowy ramowej z Rail Capital Partners podpisał pięć indywidualnych umów sprzedaży wraz z umowami serwisowania lokomotyw elektrycznych o szacunkowej wartości 77,76 mln zł netto, podała spółka.

"Zarząd spółki Newag zawarła z Rail Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy ramową umowę sprzedaży i ramową umowę serwisowania. Przedmiotem umów ramowych jest określenie warunków sprzedaży i serwisowania przez spółkę na rzecz Rail Capital Partners sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy lokomotyw elektrycznych. Umowy ramowe zostały zawarte na okres dziesięciu lat z możliwością przedłużenia na kolejny dziesięcioletni okres" - czytamy w komunikacie.

W przypadku, gdy zamawiający zamówi co najmniej 30 lokomotyw, spółka zobowiązana będzie do powstrzymania się od sprzedaży lokomotyw przeznaczonych do dzierżawy innym podmiotom z grupy Newag świadczącym usługi dzierżawy taboru szynowego przez okres 3 lat od zawarcia umów ramowych, podano także.

"Jednocześnie z umowami ramowymi, działając na ich podstawie, spółka zawarła z zamawiającym pięć indywidualnych umów sprzedaży wraz z umowami serwisowania. Przedmiotem umów Indywidualnych jest sprzedaży przez spółkę na rzecz zamawiającego łącznie pięciu Lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez okres dziesięciu lat. Dostawy lokomotyw objętych umowami Indywidualnymi zostaną wykonane w roku 2020 zgodnie z uzgodnionym przez strony harmonogramem" - czytamy także.

Szacunkowa wartość umów indywidualnych wynosi 77 760 000 zł netto, z czego około 5% stanowi szacunkowe wynagrodzenie za świadczenie usługi utrzymania planowego w zakresie poziomów P1 oraz P2 płatne w trakcie utrzymania proporcjonalnie do upływu czasu i przebiegu lokomotyw. Ponadto umowy Indywidualne przewidują możliwość zlecenia utrzymania korekcyjnego oraz przeglądów planowych w zakresie poziomów P3 oraz P4.

Grupa kapitałowa Newag zajmuje się produkcją, modernizacją oraz naprawami taboru kolejowego i szynowego. Newag zadebiutował na warszawskiej giełdzie w 2013 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 1,02 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)