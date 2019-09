Ronson wprowadził do sprzedaży 176 lokali w ramach IV etapu os. Miasto Moje



Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - Ronson Development wprowadził do oferty 176 mieszkań w ramach IV etapu osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W IV etapie inwestycji zrealizowana zostanie także ostatnia część Pasażu Wisła, unikatowego konceptu skupiającego liczne udogodnienia dla mieszkańców.

Ceny mieszkań zaczynają się od 245 tys. zł, a powierzchnie mieszczą się w przedziale od 31 do 83 m2. Większość oferty stanowić będą lokale 3-pokojowe. Powierzchnie tych mieszkań zaczynają się od 55 m2. Nie zabraknie także kawalerek i mieszkań 2-pokojowych, a na większe rodziny czekają 4-pokojowe lokale, podano.

"Miasto Moje to jeden z projektów, w którym chętni na mieszkania znajdują się niemal natychmiast. Choć przedsprzedaż IV etapu dopiero ruszyła, mamy już kilka umów rezerwacyjnych. Pierwsze dwa etapy inwestycji zostały wyprzedane, a w trzecim, który zostanie ukończony w IV kwartale przyszłego roku, w ofercie została już tylko połowa lokali" - podkreśliła marketing manager Ronson Development Karolina Bronszewska, cytowana w materiale.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2018 r. sprzedała 773 lokale.

(ISBnews)