Jest to pierwszy z trzech odcinków budowanej S7 na południe od Krakowa, od Lubnia do Rabki Zdroju, który został oddany do użytku. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapowiedział w sobotę, że wszystkie trzy będą gotowe do 2021 roku.

„Ta droga będzie swoistym silnikiem napędowym turystyki i gospodarki regionu, ale też dla wszystkich tych, którzy jadą tranzytem będzie drogą bezpieczną, bo bezpieczne drogi to cel i priorytet rządów Prawa i Sprawiedliwości” - powiedział Adamczyk podczas uroczystości otwarcia trasy w Skomielnej Białej.

S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój, fot. GDDKiA / Media

Jak podkreślił, górski odcinek Zakopianki jest drogą nowoczesną i komfortową. „Ta druga to jeden z najpiękniejszych odcinków i najtrudniejszych pod względem inżynieryjnym. Zastosowano tutaj wiele nowatorskich rozwiązań - okazuje się, że polscy inżynierowie, bo przecież oni tutaj na co dzień spędzali czas wraz ze swoimi włoskimi kolegami, są w stanie tego typu obiekty realizować - to jest powód do dumy” - zaznaczył szef resortu infrastruktury.

S7 nowy odcinek Zakopianki, fot. GDDKiA / Media

Z ponad 6-kilometrowego odcinka od Skomielnej Białej do Chabówki ponad jedna trzecia, czyli ok. 2,3 km, poprowadzona została na wiaduktach. Powstało ich siedemnaście, w tym najdłuższy i najwyższy, liczący kilometr długości i 50 m wysokości, oraz cztery małe obiekty na ciekach przy węźle Skomielna.

Odcinek S7 Skomielna Biała - Radka Zdrój oraz nowy odcinek drogi krajowej nr 47 klasy głównej przyspieszonej (GP) od Rabki Zdroju do Chabówki budowała włoska firma Salini Impregilo z Mediolanu. Koszt inwestycji wyniósł ok. 615 mln zł. Gwarancja jakości wykonanych prac będzie obowiązywała przez 10 lat.

Zakopianka / Media

Liczący ok. 16,7 km fragment nowej Zakopianki, w tym 15,8 km o parametrach drogi ekspresowej, podzielony został na trzy odcinki realizacyjne, każdy z osobnym wykonawcą: Lubień - Naprawa, Naprawa - Skomielna Biała oraz Skomielna Biała - Rabka Zdrój.

