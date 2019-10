Dekpol wybudował obiekt w Gdyni dla Trefla na B+R i biura



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Dekpol zakończył budowę trzykondygnacyjnego budynku w Gdyni o powierzchni całkowitej ok. 10 tys. m2. Inwestycja została zrealizowana w ramach usługi generalnego wykonawstwa na zlecenie firmy Trefl, podała spółka. Czas budowy wyniósł zgodnie z planem 15 miesięcy.

"Obiekt zamówiony przez firmę Trefl SA będzie przeznaczony na cele badawczo-rozwojowe oraz biurowe. Zgodnie z przygotowanym przez Dekpol zoptymalizowanym projektem wykonawczym konstrukcji, inwestycja została zrealizowana w technologii żelbetowej z elewacją wentylowaną. Jest to już druga realizacja Dekpol dla firmy Trefl SA" - czytamy w komunikacie.

Koszty budowy zostały częściowo sfinansowane ze środków unijnych, podano również.

Trefl to wiodący producent gier planszowych w Polsce i jeden z największych producentów puzzli w Europie.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Dekpolu sięgnęły 837 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)