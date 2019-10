Murapol wprowadził do oferty 88 lokali w Murapol Nadmorskie Tarasy



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Murapol wprowadził do sprzedaży 88 lokali w kolejnym etapie gdyńskiej inwestycji Murapol Nadmorskie Tarasy, podała spółka. Murapol Nadmorskie Tarasy to pierwszy projekt grupy powstający w Gdyni, docelowo zaplanowanych zostało w nim ponad 700 lokali mieszkalnych. Dotychczas oferta projektu obejmowała 428 lokali powstających w czterech budynkach, z których pierwszy uzyskał już decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

"Projekt Murapol Nadmorskie Tarasy powstaje w atrakcyjnej lokalizacji, zaledwie 2 km od morza, w sąsiedztwie lasu, a jednocześnie z dogodnym połączeniem komunikacji miejskiej. Te atuty inwestycji w połączeniu z wyposażeniem komercjalizowanych lokali w pakiet antysmogowy i opcję z innowacyjnymi rozwiązaniami smart home, sprawi, że jej mieszkańcom będzie się żyło komfortowo i ekonomicznie" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

We wprowadzonym do sprzedaży 4-kondygnacyjnym budynku zaplanowane zostały kawalerki oraz mieszkania 2-, 3- oraz 4-pokojowe o metrażach od 29 m2 do 59 m2, podano również.

Murapol jest ogólnopolskim deweloperem działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

(ISBnews)