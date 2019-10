Archicom: Cel sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań w tym roku jest niezagrożony



Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - Archicom ocenia, że realizacja celu sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań w 2019 r. nie jest zagrożona, poinformował wiceprezes Rafał Jarodzki. W prezentacji spółka podała, że w okresie styczeń-sierpień br. sprzedała 1 001 lokali.

"Sprzedaż mieszkań postępuje zgodnie z założeniami. Realizacja tegorocznego celu sprzedaży 1 300 - 1 600 mieszkań obecnie nie jest zagrożona. W najbliższych dniach podamy wyniki sprzedaży za III kw. 2019 r." - napisał Jarodzki na czacie inwestorskim zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Wiceprezes przypomniał też, że celem na br. jest przekazanie 1 500 - 1 600 lokali. Do końca sierpnia deweloper przekazał ich 1 095.

"Nie mamy obecnie opóźnień na budowach, które skutkowałyby przesunięciem przekazań na 2020 r." - napisał na czacie.

Na koniec sierpnia Archicom miał ponad 1 900 lokali w ofercie, w tym ok. 1 780 we Wrocławiu.

"Najważniejszym rynkiem jest dla nas rynek wrocławski. Ponadto realizujemy inwestycje w Poznaniu, Łodzi i Trójmieście. W Krakowie przygotowujemy kilka inwestycji. W Warszawie monitorujemy rynek pod kątem zakupu gruntów" - wymienił Jarodzki.

"Mamy duży bank ziemi, zabezpieczający działalność spółki na kolejne 4 lata. Cały czas monitorujemy rynek pod kątem uzupełniania i budowy stabilnego banku gruntów. Widzimy dalsze możliwości zakupów" - dodał.

W prezentacji czytamy, że bank ziemi zabezpiecza budowę ponad 6 300 mieszkań, w tym ok. 3 900 we Wrocławiu. W samym 2019 r. (do końca sierpnia) grupa zabezpieczyła grunty na budowę 1 810 lokali.

"Jesteśmy zadowoleni z naszych dotychczasowych wyników w tym roku. Opublikowane sprawozdania półroczne potwierdzają właściwy kierunek działań i wysoką efektywność Archicom, co ma odzwierciedlenie w zadowoleniu klientów. Uważam, że jest to doskonały punkt wyjścia do realizacji naszych planów na najbliższe lata" - podsumował Jarodzki na czacie.

Archicom odnotował 59,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 11,04 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 79,23 mln zł wobec 19,54 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 80,6 mln zł, wobec 20,5 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,53 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 152,47 mln zł rok wcześniej.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)