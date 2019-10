Jak wskazują autorzy raportu „Pracownicze Plany Kapitałowe. Wyzwania firm związane z wdrażaniem PPK”, przystosowanie systemów IT do obsługi programu ma najistotniejszy wpływ na wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (61 proc. wskazań).

Zdecydowana większość ankietowanych firm (92 proc. wskazań) zadeklarowała, że wdroży minimalną wersję PPK. "Wariant ten nakłada na pracodawców obowiązek wpłaty na PPK 1,5 proc. wynagrodzenia brutto pracownika. W zależności od dobrowolnej decyzji pracodawcy, składka wpłacana do PPK może zostać powiększona nawet o dodatkowe 2,5 proc." - przypomniano. Dodano, że z rozszerzonej możliwości skorzystać zamierza 3 proc. ankietowanych.

Eksperci KPMG wskazali, że sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje obawy natury organizacyjnej w związku z wdrażaniem programu, takie jak m.in. dostosowanie systemów informatycznych organizacji, dostosowanie wewnętrznych regulacji, zapewnienie wewnętrznych zasobów i mechanizmów obsługi programu".

Z kolei blisko co czwarta firma uważa, że wyzwaniem będą kwestie prawne, natomiast najmniejsze obawy budzą sprawy podatkowe – zdaniem ponad połowy ankietowanych przedsiębiorców - są one najmniej problematycznym obszarem.

Przekonanie, że do PPK przystąpi większość pracowników zatrudnionych w danej firmie wyraża 7 proc. respondentów. Z kolei 47 proc. uważa, że większość pracowników zrezygnuje z przystąpienia do PPK. "Przewidywany przez pracodawców ograniczony poziom zainteresowania pracowników udziałem w programie sprawia również, że nie traktują oni swoich deklaracji o chęci przeznaczenia środków finansowych na dobrowolne wpłaty, jako istotnego czynnika sukcesu we wdrożeniu PPK. Jest to najmniej istotny element wdrożenia PPK, wskazywany zaledwie przez co 10. firmę" - podkreślono.

Mimo ogólnego niskiego poziomu wiedzy na temat PPK - jak podano - 74 proc. firm uważa, iż pracownicy mają wiedzę na temat wpływu PPK na wysokość wynagrodzenia netto. "Przykładowo koszty po stronie pracownika, przy zadeklarowanej wpłacie podstawowej 2 proc., uzyskującego przychód na poziomie minimalnego wynagrodzenia 2250 zł wynoszą 45 zł miesięcznie plus zaliczka na podatek od składki PPK pracodawcy ok. 6 zł miesięcznie. Zatem łączne koszty po stronie pracownika w tym przypadku to ok. 51 zł miesięcznie" – zaznacza, cytowany w komunikacie, Grzegorz Grochowina z KPMG.

O wyzwaniach, jakie stawiają przed firmami PPK świadczy fakt, że oczekują one wsparcia ze strony instytucji finansowej w niemal wszystkich możliwych obszarach. "Od wyznaczenia dedykowanego opiekuna firmy (96 proc. wskazań), przez akcje informacyjne i szkolenia dla pracowników po wsparcie techniczne" - czytamy.

Wśród firm objętych badaniem 19 proc. organizacji zatrudniających powyżej 250 osób zadeklarowało w sierpniu br. pełną gotowość do wdrożenia PPK, a 70 proc. przyznało, że "jest w trakcie zaawansowanego procesu wdrażania programu". Respondenci zadeklarowali, że zrealizowanymi w największym stopniu są kwestie związane z pierwszą fazą wdrożeń – czyli przygotowaniem harmonogramu wdrożenia PPK, którego zrealizowanie zadeklarowało 40 proc. przedsiębiorstw oraz konsultacjami pracowniczymi, które zrealizowano w 45 proc. firm.

Raport powstał na podstawie badania przeprowadzonego w Polsce w sierpniu 2019 r. metodą CATI na próbie 120 firm, zatrudniających minimum 50 pracowników oraz największych organizacji zatrudniających powyżej 250 pracowników. Jego celem było poznanie wyzwań, jakie stoją przed firmami w związku z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych.

PPK to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania, który ma być tworzony wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo. Od 1 lipca tego roku jako pierwsi do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Następnie, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach. (PAP)

autor: Magdalena Jarco