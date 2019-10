Trakcja rozpoczęła ofertę akcji serii B i C, budowanie księgi popytu do 7 X



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Trakcja PRKiI zawarła z mBankiem umowę plasowania akcji nowej emisji i rozpoczęła ofertę 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda oraz nie mniej niż 13 014 209 i nie więcej niż 25 014 209 akcji zwykłych imiennych serii C o takiej samej wartości nominalnej, w formie subskrypcji prywatnej, podała spółka.

"Oferta, która zostanie rozpoczęta bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego, zostanie przeprowadzona w trybie budowania księgi popytu na akcje nowej emisji na zasadach określonych w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz w umowie plasowania" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z uchwałą, oferta będzie skierowana do wybranych inwestorów, w tym, na zasadach pierwszeństwa, do tzw. uprawnionych akcjonariuszy, podano także.

Zarząd, pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody rady nadzorczej, będzie upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna została ustalona w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału i wyniesie 1,7 zł. Ostateczna liczba akcji nowej emisji, które zostaną zaoferowane do objęcia, zostanie określona przez zarząd po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu, którego zakończenie jest planowane 7 października 2019 r. Przewiduje się, że umowy objęcia akcji zostaną zawarte do 9 października 2019 r.

Pod koniec września nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcji podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Kapitał spółki dzieli się obecnie na 51 399 548 akcji.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)