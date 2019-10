Sprzedaż Archicomu wzrosła o 9,4% r: r do 397 lokali w III kw. 2019 r.



Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - Archicom sprzedał 397 lokali w III kw. 2019 r., czyli o 9,4% więcej r/r, podała spółka.

"Sprzedaż Grupy Archicom w III kwartale 2019 roku wyniosła 397 lokali. Tym samym liczba sprzedanych lokali, w stosunku do analogicznego kwartału 2018 roku (363 lokali), wzrosła o 9,4%" - czytamy w komunikacie.

Grupa Archicom w III kwartale 2019 r. zawarła 290 umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali, co w porównaniu z liczbą lokali wydanych w analogicznym okresie 2018 roku (182 lokale) oznacza wzrost o 59%, podano również.

Grupa Archicom, obecna na rynku od ponad 30 lat, zrealizowała już ponad 150 obiektów, w tym budynki mieszkalne, hotele i biurowce. Grupa od kilku lat jest liderem wrocławskiego rynku mieszkaniowego, a dzięki przeprowadzonemu w lipcu 2017 r. przejęciu stała się ogólnopolskim deweloperem, realizującym projekty we Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 484,47 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)