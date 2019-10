Poznański magistrat poinformował, że aby się zgłosić do konkursu, wystarczy zebrać liczącą co najmniej trzy osoby grupę i dokładnie opisać swój pomysł. Pieniądze trafią do autorów najlepszych propozycji.

"Może to być np. zorganizowanie interesującego spotkania, przeprowadzenie warsztatów czy szkoleń, organizacja konferencji albo wydarzenia integracyjnego. Pieniądze można dostać także na międzypokoleniowe spotkania z dziećmi i młodzieżą oraz konsultacje czy doradztwo. Warunek jest jeden: działania powinny aktywizować seniorów lub dotyczyć inicjatyw międzypokoleniowych" – podało miasto.

Celem konkursu jest wsparcie aktywności społecznej osób w wieku 60 lat i starszych. Wnioskowana kwota mikrograntu przeznaczonego na realizację projektu może wynieść do 1,5 tys. zł. Budżet przeznaczony na całe przedsięwzięcie wynosi 34,5 tys. zł.

Organizatorzy przygotowali możliwość skorzystania z usługi doradcy przy opracowaniu pomysłu i wypełnieniu dokumentów.

"Doradca skonsultuje pomysł, pomoże wypełnić formularz, sprawdzi poprawność poszczególnych elementów i pomoże w wypełnieniu oferty. Na etapie rozliczenia pomoże w wypełnieniu sprawozdania oraz zweryfikuje dokumenty finansowe i merytoryczne konieczne do rozliczenia projektu" – podał poznański magistrat.

Wszystkie projekty muszą być zrealizowane do połowy grudnia. (PAP)

Autor: Rafał Pogrzebny