Elektrociepłownia Stalowa Wola (ECSW) to spółka Taurona Wytwarzanie i PGNiG Termiki, która buduje w Stalowej Woli gazowy blok kogeneracyjny o mocy 450 MWe. Wraz z listem intencyjnym ECSW i Tauron Wytwarzanie rozpoczynają analizy warunków technicznych, ekonomicznych i prawnych nabycia bloku przez ECSW.

Jak mówił obecny przy podpisaniu umowy minister energii Krzysztof Tchórzewski zrealizowanie tego projektu pozwoli na dostarczanie energii elektrycznej i ciepła z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i z dbałością o środowisko naturalne.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślał, że spółka dąży do ciepła i energii elektrycznej w sposób maksymalnie przyjazny dla środowiska naturalnego, dlatego wykorzystuje w coraz szerszym zakresie zarówno gaz ziemny, jak i biomasę np. jako paliwo w warszawskiej Elektrociepłowni Siekierki. „To porozumienie wynika ze świadomego sposobu zarządzania mocą szczytową i rezerwą mocową” - mówił Woźniak. Blok na biomasę w Stalowej Woli zasługuje na dobre, profesjonalne zarządzanie i ma szansę stać się wartościowym uzupełnieniem dla naszej dużej inwestycji w ECSW – dodał.

Prezes Taurona Filip Grzegorczyk przypomniał, że rozwój niskoemisyjnych źródeł wytwarzania energii to kierunek wpisujący się w „Zielony Zwrot” - aktualizację strategii, zakładającą obniżenie emisyjności o połowę w perspektywie 2030 r. „Podpisanie listu to także dowód na to, że poważnie traktujemy nasze deklaracje dotyczące obecności i rozwoju działalności w Stalowej Woli” - dodał Grzegorczyk.

Budowany przez ECSW blok gazowo-parowy o mocy 450 MWe będzie wytwarzał energię elektryczną ze sprawnością 57,5 proc., a także ciepło na potrzeby komunalne i parę technologiczną dla pobliskich zakładów przemysłowych, zapewniając jednocześnie wskaźniki emisyjne znacznie poniżej wymaganych regulacjami europejskim. Uruchomienie bloku planowane jest na koniec I kwartału 2020 r.

>>> Czytaj też: ArcelorMittal Poland przygotowuje się do wstrzymania pracy wielkiego pieca w Krakowie