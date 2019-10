Jak poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka prasowa rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus, decyzja wojewody posiada klauzulę natychmiastowej wykonalności, co pozwala wykonawcy na rozpoczęcie prac.

Rzeczniczka przypomniała, że umowa z wykonawcą tego 9-kilometrowego odcinka została podpisana w czerwcu 2018 r. Jest nim firma Mosty Łódź, a wartość kontraktu to prawie 287 mln zł.

„Odcinek S19 Zdziary-Rudnik nad Sanem realizowany jest systemem projektuj-buduj. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany był m.in. do opracowania projektu budowlanego, projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi oraz uzyskania decyzji ZRID. Po przejęciu terenu budowy, firma przystąpi w pierwszej kolejności do budowy mostu na rzece San, przeprawa będzie miała niespełna 400 m długości” – zaznaczyła Rarus.

Wykonawca będzie też prowadził prace przygotowawcze związane z wycinką drzew, rozbiórką budynków oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Rzeczniczka zaznaczyła, że zakończenie budowy tego odcinka planowane jest w październiku 2021 r.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku jako główny priorytet inwestycyjny.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km i będzie przebiegał przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie. W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. (PAP)

autor: Wojciech Huk