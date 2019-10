Sfinks nabędzie wszystkie udziały w Fabryce Pizzy za 8 mln zł



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska otrzymał zawiadomienie o przyjęciu jego oferty dotyczącej nabycia Fabryki Pizzy. W rezultacie 14 października br. dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży wszystkich udziałów w tej spółce za 8 mln zł, podała spółka. Finalizacja transakcji i dzień zapłaty przypadną na 15 kwietnia 2020 r.

W wyniku realizacji umowy Sfinks Polska stanie się właścicielem całej sieci Fabryka Pizzy, w chwili obecnej obejmującej łącznie 19 lokali, z czego giełdowa spółka zarządza 10 restauracjami pod tym szyldem. Zawarcie umowy przed maksymalnym terminem, jaki przewidywała umowa inwestycyjna, przypadającym na 31 marca 2021 r., oznacza także korzyści finansowe dla Sfinksa szacowane na ok. 3 mln zł. Dzięki przyspieszeniu transakcji giełdowa spółka zapłaci niższą cenę za udziały w Fabryce Pizzy oraz zyska na przychodach generowanych przez przejęte restauracje w tym okresie, podano.

"Już w momencie podpisywania umowy inwestycyjnej w 2016 r. byliśmy przekonani o atrakcyjności i powtarzalności tego konceptu. W ciągu ostatnich 2 lat otworzyliśmy 10 restauracji Fabryka Pizza, w tym aż 4 w pierwszej połowie tego roku. W przygotowaniu mamy kolejne lokale. Fakt przejęcia całej sieci jest dla nas bardzo dobrą informacją, gdyż pozwoli nam skokowo urosnąć w już działających i rentownych punktach. Będziemy też mieli pełen wpływ na działalność całej sieci. To koncept, z którym wiążemy duże nadzieje także ze względu na jego atrakcyjność dla franczyzobiorców, popularność kuchni włoskiej wśród Polaków i sprawdzone menu w kanale delivery" - powiedziała wiceprezes Sfinks Polska Dorota Cacek, cytowana w komunikacie.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)