IMC osiągnął rekordowy poziom 3,7 t: ha wydajności zbiorów słonecznika



Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła żniwa roślin oleistych, podała spółka. Zebrała w tym sezonie 84 tys. ton słonecznika z powierzchni 22,8 tys. ha, co jest najlepszym wynikiem w historii spółki. Wydajność słonecznika na polach IMC osiągnęła poziom 3,7 t/ha, co jest o 60% wynikiem lepszym od średniej na Ukrainie. Dla porównania w ubiegłym roku plony słonecznika wynosiły 3,5 t/ha.

IMC zakończyła również zbiory soi. Z powierzchni 10,8 tys. ha zebrano 28,1 tys. ton tej uprawy. Wydajność soi osiągnęła 2,6 t/ha, czyli o 10% więcej niż średnia dla tej rośliny oleistej na Ukrainie. Spółka zakończyła również siew pszenicy ozimej na 2020. W nowym sezonie IMC przeznaczyła pod uprawę tego zboża 21,1 tys. ha w porównaniu do 13,1 tys. ha w sezonie 2018/2019, podano także.

"Wrzesień, który jest najbardziej intensywny miesiącem jesieni pod względem produkcyjnym, okazał się udany. Zebraliśmy w tym czasie rośliny oleiste z areału ponad 33,5 tys. ha i zasialiśmy ponad 21 tys. ha pszenicy ozimej w najbardziej optymalnym terminie z punktu widzenia agrotechniki. Jesteśmy zadowoleni z naszych wyników i obranej drogi intensywnych upraw z wykorzystaniem jakościowych zasobów, efektywnej techniki rolniczej i najnowszych technologii połączonych z odpowiednim systemem motywacyjnym zespołu. Połączenie tych czynników odpowiada za wysoki plon i osiągnięcie planowanych wyników finansowych" - skomentował dyrektor operacyjny IMC Aleksander Wierżihowskij, cytowany w komunikacie.

IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)