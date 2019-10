Na wtorkowym zamknięciu sesji WIG20 zyskał 0,5 proc. do 2.131,83 pkt., WIG zwyżkował 0,5 proc. do 56.247,95 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,4 proc. do 3.609,45 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,7 proc. do 11.486,04 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 691 mln zł, z czego 601 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 zaczął notowania powyżej poniedziałkowego zamknięcia, po czym wszedł w trend boczny, trwający do końca sesji – poruszał się w przedziale ok. dwudziestopunktowym (ok. 2.114-2.134 pkt).

Na pozostałych rynkach wschodzących europejskiej części EMEA doszło do spadków – najsilniejsze miały miejsce w Turcji (1,1 proc.).

DAX stracił 0,82 proc., a S&P500 zniżkował 1,05 proc. - o godz. 17.15.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: mBank – o 2,3 proc., Lotos – o 2,1 proc. i PGE – o 2,0 proc. Zwyżkował także kurs Banku Pekao – o 0,5 proc.

Prezes zarządu Banku Pekao Michał Krupiński poinformował we wtorek dziennikarzy, że bank monitoruje trendy konsolidacyjne i nie wyklucza swojego udziału w dalszej konsolidacji tego sektora, po finalizacji transformacji operacyjnej prowadzonej w ramach strategii na lata 2018 – 2020.

Ze spółek z WIG20 największe spadki odnotowały we wtorek: JSW – o 4,7 proc., Alior Bank – o 2,0 proc. i KGHM – o 1,8 proc.

Kurs JSW po raz pierwszy od lipca 2016 roku zakończył notowania poniżej poziomu 20 zł.

Prezes zarządu Alior Banku Krzysztof Bachta poinformował w rozmowie z portalem wnp. pl, że liczy, iż w najbliższym czasie bank będzie kwartalnie osiągać 200 mln zł zysku po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się we wtorek akcje Idea Banku - wzrost o 13,2 proc., Getin Holding – o 11,2 proc., Voksela – o 8,9 proc. i Ten Square Games – o 5,7 proc.

Ten Square Games podał we wtorek, że według szacunków, w III kwartale 2019 miał 67,9 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 49,9 mln zł przed kwartałem, z czego 57,7 mln zł przypadło na grę Fishing Clash.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Polwaksu – spadek o 10,0 proc., Astarty – o 8,4 proc. i Eko Export – o 7,1 proc.

Kurs Astarty był najniżej od grudnia 2014 roku.

Zniżkowały również kursy: Kruka – o 3,6 proc., PKP Cargo – o 1,7 proc. oraz Elementalu Holding – o 0,5 proc.

Cena Kruka była na najniższym poziomie od kwietnia 2015 roku.

Podczas wtorkowej sesji PKP Cargo poinformowało o podpisaniu z PGNiG Obrót Detaliczny listu intencyjnego w sprawie możliwej współpracy w zakresie świadczenia usługi przewozu paliwa gazowego LNG z wykorzystaniem sieci.

Po zakończeniu poniedziałkowej sesji Elemental Holding podał, że poprzez spółkę zależną Tesla Recycling, chce kupić do 20.238.824 akcji własnych, stanowiących 11,87 proc. kapitału zakładowego, po 1,50 zł za papier.

Ponadto spółka poinformowała, że zwołała na 16 grudnia walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecyduje o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 34,09 mln akcji serii R z prawem poboru.