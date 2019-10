Spółka Mostostalu Zabrze ma zamówienia od HZI warte ok. 8,7 mln euro netto



Warszawa, 09.10.2019 (ISBnews) - Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP), spółka zależna Mostostalu Zabrze, otrzymała od Hitachi Zosen Inova AG (HZI) zamówienia na montaż konstrukcji stalowej dla 3 kotłów w ramach projektu Rookery w Bedford Stewartby w Wielkiej Brytanii realizowanego przez HZI na zlecenie Covanta Holding CO, podał Mostostal Zabrze. Wartość zamówień wynosi łącznie ok. 8,7 mln euro netto.

Termin zakończenia prac przypada na listopad 2020 r., podano również.

"HZI ma prawo zawieszenia wykonania całości lub części prac. W przypadku, w którym zawieszenie będzie trwało łącznie więcej niż 6 miesięcy i nie będzie możliwe wznowienie zawieszonych prac zamówienia ulegną rozwiązaniu za obopólną zgodą stron. Zamówienia także zastrzegają na rzecz HZI uprawnienie do odstąpienia od realizacji prac w każdym czasie i bez podania przyczyn. W takim przypadku HZI zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace" - czytamy w komunikacie.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2018 r. miał 613 mln zł skonsolidowanych przychodów.

