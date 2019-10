W oświadczeniu oskarżono o to, co się dzieje, niektóre kurdyjskie grupy, podkreślając, że zostały one wykorzystane jako narzędzie służące "amerykańskiemu projektowi".

Rząd "jest gotowy do przyjęcia marnotrawnych synów, kiedy się opamiętają" - dodano. Jak zauważa Reuters, jest to odniesienie do władz syryjskich Kurdów.

Resort dodał, że doniesienia dotyczące planowanej operacji odzwierciedlają "wrogie zachowanie" tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana i ekspansjonistyczne ambicje Ankary w Syrii.