Jak poinformowała Rada UE zarówno ZEA, jak i Wyspy Marshalla uchwaliły reformy, by wywiązać się z podjętych wobec UE zobowiązań. Dotyczyły one usprawnienia do końca 2018 roku ram ich polityki podatkowej. W związku z tym ZEA wypełniły obecnie wszystkie zobowiązania dotyczące współpracy podatkowej i dlatego mogły zostać usunięte z wykazu.

Z kolei Wyspy Marshalla zostaną przesunięte z załącznika I do załącznika II (tzw. szarej listy), bo zobowiązania tego kraju dotyczące wymiany informacji są nadal monitorowane przez działającą w Radzie UE Grupę ds. Kodeksu Postępowania.

W efekcie unijny spis jurysdykcji niechętnych współpracy podatkowej skurczył się do dziewięciu terytoriów. Są to Belize, Fidżi, Guam, Oman, Samoa, Samoa Amerykańskie, Trynidad i Tobago, Vanuatu oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

Ponadto Rada UE poinformowała, że Albania, Kostaryka, Mauritius, Serbia i Szwajcaria wdrożyły przed terminem wszystkie niezbędne reformy służące zapewnieniu zgodności z unijnymi zasadami dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. W efekcie państwa te zostaną usunięte z załącznika II.

Rada UE dokonała również przeglądu sytuacji poszczególnych jurysdykcji w związku z zakończeniem – 30 czerwca 2019 roku – stosowania wyjątku "dwa z trzech" w odniesieniu do kryteriów przejrzystości podatkowej. Wyjątek ten oznaczał, że kraje, którym nie udało się spełnić tylko jednego z trzech podkryteriów dotyczących przejrzystości podatkowej, nie były umieszczane w załączniku I.

"Rada stwierdziła, że wszystkie odnośne jurysdykcje spełniają trzy unijne kryteria przejrzystości. W szczególności, co się tyczy Stanów Zjednoczonych, Rada uznała, że państwo to dysponuje dostatecznymi uzgodnieniami w zakresie wymiany informacji, by objęły one wszystkie państwa członkowskie UE. Dzięki temu możliwe są zarówno wymiana informacji na wniosek, jak i automatyczna wymiana informacji zgodnie ze standardami międzynarodowymi i odnośnymi potrzebami stron" – podkreślono w komunikacie.

Ministrowie zdecydowali też o dalszych zmianach w załączniku II. Chodzi o wytyczne dotyczące systemów zwolnień w odniesieniu do zagranicznych źródeł dochodów. Jeszcze w marcu ministrowie finansów zauważyli z niepokojem, że niektóre jurysdykcje zastąpiły szkodliwe preferencyjne systemy podatkowe instrumentami tego rodzaju o podobnym skutku.

Unijna "28" stworzyła czarną listę rajów podatkowych w grudniu 2017 roku, gdy w UE ożywiła się debata na temat systemów unikania opodatkowania stosowanych przez korporacje i osoby zamożne w celu obniżenia zobowiązań podatkowych.

Wykaz jest elementem działań mających zapobiegać unikaniu opodatkowania i propagować zasady dobrego zarządzania, takie jak przejrzystość podatkowa, sprawiedliwe opodatkowanie czy międzynarodowe standardy przeciwdziałania erozji bazy podatkowej i przenoszeniu zysków.

