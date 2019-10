MF: Sprzedaż obligacji detalicznych spadła m: m do 1 573 mln zł we wrześniu



Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 1 573 mln zł we wrześniu br., podał resort. W sierpniu wartość sprzedaży wyniosła 1 750 mln zł.

"We wrześniu 2019 roku sprzedano obligacje:

- 3-miesięczne (OTS1219) - 399,0 mln zł,

- 2-letnie (DOS0921) - 276,2 mln zł,

- 3-letnie (TOZ0922) - 12,3 mln zł,

- 4-letnie (COI0923) - 712,4 mln zł,

- 10-letnie (EDO0929) - 162,8 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 4-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 712,4 mln zł (45% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (25%) i 2-letnie (18%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (10%) oraz 3-letnie (1%), podano również.

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 10,7 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

"We wrześniu sprzedaż obligacji oszczędnościowych, po raz kolejny w tym roku, przekroczyła 1,5 mld zł. Łączny popyt na obligacje w trzecim kwartale br. wyniósł blisko 5 mld zł. To o 57% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Łącznie od początku roku na zakup obligacji oszczędnościowych nabywcy przeznaczyli kwotę 12 mld zł z czego najchętniej wybierane były obligacje 4-letnie" - powiedział wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)