Ulma miała wstępnie 29,92 mln zł zysku netto w I-III kw. 2019 r.



Warszawa, 14.10.2019 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska miała 164,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 70,64 mln zł zysku EBITDA i 29,92 mln zł zysku netto w okresie I-III kw. 2019 r. wobec odpowiednio 164,87 mln zł, 66,9 mln zł i 34,27 mln zł rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Spółka podała też, że przychody skonsolidowane w segmencie "obsługi budów" to 126,07 mln zł (142,97 mln zł rok wcześniej), a w segmencie "sprzedaży materiałów budowlanych" 38,23 mln zł wobec 21,9 mln zł.

"Zarząd grupy kapitałowej jednocześnie informuje, że III kwartał 2019 roku charakteryzował się kontynuacją trendów sprzedażowych zarysowanych w okresach poprzednich wskazujących z jednej strony na spadek przychodów ze sprzedaży z podstawowego segmentu działalności grupy kapitałowej jakim jest 'obsługa budów' oraz dynamicznym wzrostem przychodów ze sprzedaży w segmencie 'sprzedaży materiałów budowlanych' w ślad za utrzymującym się popytem ze strony tej części rynku. Pozwoliło to na odrobienie spadku przychodów ze sprzedaży w zakresie segmentu 'obsługi budów' oraz na pokrycie luki EBITDA z tym związanej, w stosunku do poziomów odnotowanych w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za III kwartały 2019 roku, którego publikację zaplanowano na dzień 15 listopada 2019 roku.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)