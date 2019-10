Kaczyński: Uzyskaliśmy legitymację do tego, by kontynuować dobrą zmianę

Uzyskaliśmy legitymację do tego, by kontynuować dobrą zmianę, by kontynuować nasza politykę, by Polskę w dalszym ciągu zmieniać - powiedział w poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński odnosząc się do wyników wyborów.

Kaczyński na konferencji prasowej w Warszawie ocenił, że Prawo i Sprawiedliwość od 2005 r. odnotowało znaczy wzrost poparcia. "Ten wzrost od 2005 r., to jest wzrost przeszło dwuipółkrotny" - powiedział. Ocenił, że jest to ogromny sukces.

Kaczyński stwierdził, że polska polityka dzięki PiS przesunęła się na nowy poziom. "Przedtem żadna formacja polityczna, ani nie osiągnęła takiego wyniku procentowego, a tym bardziej nie osiągnęła takiego wyniku jeśli chodzi o ilość głosów" - powiedział.

Szef PiS wyraził radość z uzyskanego poparcia. "Uważamy, że uzyskaliśmy legitymację do tego, by kontynuować dobrą zmianę, by kontynuować naszą politykę, by Polskę w dalszym ciągu zmieniać" - mówił Kaczyński.

Według podanych w poniedziałek przez PKW wyników wyborów do Sejmu, PiS uzyskał 8 051 935 głosów, czyli 43,59 proc., co przełożyło się na 235 mandatów.

"Będziemy dążyć, by Senat stał się miejscem, gdzie wojna niszcząca polską politykę będzie co najmniej ograniczona"

"Jeśli chodzi o Senat, nie jest z naszego punktu widzenia rzeczą dobrą, że co prawda pokonaliśmy PO, ale jest kilku senatorów niezależnych, trzy osoby z PSL i nie mamy bezwzględnej większości w Senacie" - powiedział prezes PiS na konferencji prasowej w Warszawie.

Według niego wynika, to z tego, że PiS stosuje "pewne reguły". "Moglibyśmy mieć co najmniej remis w Senacie, gdybyśmy chcieli wysuwać osoby, które z naszego punktu widzenia na to nie zasługiwały. Nasi przeciwnicy nie mają takich oporów, wysuwają osoby, wobec których formułowane są, i to z poważnymi dowodami, zarzuty karne. Tu chodziło tylko o niestosowne wypowiedzi i to nas właśnie kosztowało" - mówił Kaczyński.

Jak zaznaczył, PiS nie żałuje swojej postawy. "Te zasady, które są dla nas ważne, są istotniejsze niż pewne mankamenty, które mogą z obecnej sytuacji wyniknąć" - dodał Kaczyński.

Szef PiS powiedział, że Senat nie jest w stanie zablokować ustaw, natomiast nowy układ sił może spowodować przedłużenie procesu legislacyjnego. "To jest coś, z czym się będziemy liczyli, ale będziemy dążyć do tego, by Senat stał się takim miejscem, by ta wojna, która tak bardzo niszczy polską politykę, będzie co najmniej ograniczona, albo w ogóle jej nie będzie" - powiedział prezes PiS.

"Nasi polityczni przeciwnicy, w tym pani Małgorzata Kidawa-Błońska, nieustannie wzywa do pokoju. To będzie dobry sprawdzian, tam jest w gruncie rzeczy remis, jeśli chodzi o dwie koalicje polityczne, pozostali są niezależni. Jest pole do kompromisu i jakiejś współpracy, przynajmniej ograniczonej; zobaczymy, czy nam się to uda. Jeśli się nie uda, to będziemy musieli postępować zgodnie z prawem i z całą pewnością to wszystko, co uważamy za ważne, zostanie zrealizowane" - dodał Kaczyński.

