Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings obniżył rating długoterminowy IDR mBanku do "BBB-" z "BBB" i umieścił go na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym, podał bank.



"Zmiana ratingu wynika z dokonanej przez Fitch weryfikacji oceny możliwości potencjalnego wsparcia banku ze strony Commerzbanku po ogłoszeniu nowej strategii 'Commerzbank 5.0', zakładającej sprzedaż posiadanego pakietu akcji mBanku S.A. W ocenie Fitch, mBank nie jest już dla Commerzbanku strategicznie ważnym podmiotem zależnym" - czytamy w komunikacie.



W następstwie powyższej akcji ratingowej, długoterminowy rating banku odpowiada poziomowi ratingu indywidualnego, tj. viability rating (bbb-). Dotychczas rating długoterminowy banku był wyższy od ratingu indywidualnego o jedno oczko, podano także.



"Umieszczenie banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym wskazuje, że zdaniem agencji zmiana w strukturze własnościowej banku powinna być pozytywna dla jego profilu kredytowego. Odzwierciedla to oczekiwanie Fitch, że polski organ regulacyjny będzie wymagał od Commerzbanku zabezpieczenia ryzyka związanego z portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych (głównie w CHF). Ponadto, umieszczenie banku na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym wynika również z przekonania Fitch, że jest mało prawdopodobne, aby regulator zezwolił na sprzedaż większościowego pakietu akcji banku podmiotowi o słabszym profilu kredytowym niż obecny podmiot dominujący" - czytamy także.



Wraz z obniżeniem długoterminowego ratingu banku zmianie uległy następujące oceny:

- krótkoterminowy rating Banku (Short-Term Issuer Default Rating) - z "F2" do "F3";

- rating wsparcia (support rating) - z poziomu "2" do "3";

- rating długoterminowy dla długu niezabezpieczonego (Long-term senior unsecured debt rating) - z "BBB" do "BBB-";

- rating krótkoterminowy dla długu niezabezpieczonego (Short-term senior unsecured debt rating) - z "F2" do "F3";

- krajowy rating długoterminowy (National Long-Term Rating) - z "AA-(pol)" do "A+(pol)" i

- krajowy rating krótkoterminowy (National Short-Term Rating) - z "F1+(pol)" do "F1(pol)", podano także.



"Powyższe ratingi znajdują się obecnie na liście obserwacyjnej ze wskazaniem pozytywnym" - czytamy również.



mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku.



(ISBnews)