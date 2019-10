Kruk nabędzie od GetBacku portfel wierzytelności w Rumunii za ok. 37,4 mln zł



Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - InvestCapital LTD - jednostka zależna Kruka - oraz Getback Recovery S.R.L. z Rumunii sfinalizował umowę nabycia wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie portfela niezabezpieczonych wierzytelności za cenę 41,2 mln RON (ok. 37,4 mln zł), podał Kruk.

"Zarząd Kruk informuje, iż na dzień 16 października 2019 roku zostały spełnione wszystkie warunki, w tym warunek wyrażenia zgody przez nadzorcę sądowego wyznaczonego w przyspieszonym postępowaniu układowym spółki GetBack w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie oraz zapłata ceny na warunkach wynikających z umowy. Informacja o nakładach opublikowana raportem bieżącym nr 39/2019 uwzględniała nakłady z ww. umowy" - czytamy w komunikacie.

Na początku czerwca br. InvestCapital LTD, oraz Getback Recovery S.R.L. z Rumunii zawarły umowę cesji wierzytelności, której przedmiotem jest nabycie portfela niezabezpieczonych wierzytelności za cenę 41,2 mln RON (ok. 37,4 mln zł).

Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

