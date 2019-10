Warszawa, 17.10.2019 (ISBnews) - OEX podpisał z Offsite Archive Storage & Integrated Services (OASIS) z siedzibą w Dublinie umowy dotyczące sprzedaży 4 250 000 akcji w kapitale zakładowym ArchiDoc, stanowiących 100% kapitału zakładowego ArchiDoc, podał OEX. Wstępna cena za udziały to 65 mln zł.



"Wstępna cena sprzedaży akcji wyniosła 65 000 000,0 zł, przy czym cena ta może ulec zmianie na skutek finalnej weryfikacji wybranych pozycji bilansowych ArchiDoc według stanu na dzień 30 września 2019 roku. Cena sprzedaży uwzględnia fakt wypłaty dywidendy w wysokości 3 414 580,58 zł przez ArchiDoc na rzecz emitenta w dniu transakcji" - czytamy w komunikacie.



Wskazana powyżej cena sprzedaży, pomniejszona o kwotę 3 500 000,0 zł została zapłacona dziś przez OASIS na rzecz OEX.



"Strony ustaliły również, że emitentowi będą przysługiwały warunkowe dopłaty do ceny sprzedaży, należne w wypadku przekroczenia przez ArchiDoc ustalonej wartości znormalizowanej EBITDA w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku oraz od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Łączna maksymalna wysokość dopłat do ceny z tego tytułu nie przekroczy 15 000 000,0 zł" - czytamy także.



OEX podał również, że w związku ze sprzedażą 100% akcji w kapitale zakładowym ArchiDoc nastąpiło także przeniesienie na OASIS kontroli nad spółką zależną od ArchiDoc S.A., tj. ArchiDoc MED sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, w której ArchiDoc S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym.



Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).



(ISBnews)