Przychody Grupy Orbis wzrosły wstępnie o 7,2% r: r do 406,1 mln zł w III kw. 2019



Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Przychody Grupy Orbis wzrosły o 7,2% r/r do 406,1 mln zł w III kw. oraz o 3,4% r/r do 1 090,2 mln zł w I-III kw. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Przychody w ujęciu like-for-like wzrosły o 5,2% r/r do 396 mln zł w III kw. i o 5% r/r do 1 062,1 mln zł w pierwszych trzech kwartałach roku.

Frekwencja wzrosła w III kw. o 0,2 pkt proc. do 81%, zaś średnia cena za pokój (ARR) netto zwiększyła się o 5,9% r/r do 281 zł, podano w komunikacie.

W okresie I-III kw. frekwencja wzrosła o 0,3 pkt proc. do 74%, a średnia cena za pokój wzrosła o 3,7% do 270,5 zł.

Przychód na jeden dostępny pokój (RevPAR) wzrósł w III kw. br. o 6,1% r/r do 227,6 zł, a w okresie I-III kw. wzrósł o 4,3% do 200,2 zł, podano także.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Partnerem strategicznym Orbisu jest AccorHotels.

(ISBnews)