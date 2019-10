PHN złożył wniosek do UOKiK ws. przejęcia Chemobudowy i CBPG



Warszawa, 18.10.2019 (ISBnews) - Polski Holding Nieruchomości (PHN) złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa-Kraków", Towarzystwem Budownictwa Społecznego "Krak-System" (spółką zależną Chemobudowy) oraz Centrum Biurowym Plac Grunwaldzki (CBPG), podał Urząd.

Wniosek wpłynął 16 października. Sprawa jest w toku.

"Niniejsze zgłoszenie dotyczy zamiaru przejęcia przez Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna kontroli nad spółkami: (a) Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego 'Chemobudowa-Kraków' Spółka Akcyjna, (b) Towarzystwo Budownictwa Społecznego 'Krak-System' Spółka Akcyjna oraz (c) Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki Spółka Akcyjna w rozumieniu art. 13 ust. 1 pkt 2 oraz art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.)" - czytamy w komunikacie.

Zgłaszający jest spółką holdingową, zarządzającą podmiotami przez nią kontrolowanymi i spółką dominującą grupy spółek. Zgłaszający jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa. Dodatkowo zgłaszający jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Działalność Grupy PHN obejmuje trzy segmenty: (i) wynajem powierzchni, m. in. powierzchni biurowej, handlowej, magazynowej i logistycznej, (ii) działalność w zakresie budowy i sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, (iii) pozostałą działalność składającą się z działalności hotelowej, świadczenia usług zarządczych i doradczych. Ponadto, zgłaszający prowadzi działalność jako holding finansowy, jak również świadczy na rzecz podmiotów kontrolowanych usługi związane w szczególności z zarządzaniem nieruchomościami na zlecenie oraz doradztwo związane z prowadzeniem działalności i zarządzaniem. Grupa PHN prowadzi swoją działalność we wskazanych segmentach wyłącznie na terytorium Polski.

Chemobudowa koncentruje swoją działalność na świadczeniu usług budowlano-montażowych. Dodatkowo, świadczy usługi hotelarskie, targowe oraz prowadzi wynajem i zarządzanie powierzchnią handlowo-usługową w Krakowie. Chemobudowa jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa.

TBS Krak-System koncentruje swoją działalność na świadczeniu usług na rynku budowy i sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych. Dodatkowo, prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz wykonuje usługi w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. TBS Krak-System jest spółką zależną Chemobudowy.

CBPG prowadzi działalność w zakresie wynajmu i zarządzania nieruchomością biurową w Katowicach. CBPG jest spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa.

W kwietniu 2019 r. PHN podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa w sprawie uzgodnienia zasad współpracy w celu rozpoznania możliwości objęcia przez Skarb Państwa akcji w ramach podwyższonego kapitału zakładowego spółki w drodze subskrypcji prywatnej w zamian za wkład niepieniężny w postaci należących do SP akcji spółek: Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków i Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki.

We wrześniu prezes PHN Marcin Mazurek informował, że spodziewa się finalizacji przejęcia Chemobudowy Kraków i Centrum Biurowego Plac Grunwaldzki do końca br.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych pod względem wartości portfela. Od 2013 r. PHN jest notowany na GPW.

