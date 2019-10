PKN Orlen chce zamknąć negocjacje dot. zaangażowania w Formułę 1 do końca XI



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - PKN Orlen chce zamknąć negocjacje dotyczące swojego zaangażowania w Formułę 1 do końca listopada i ogłosić ich efekty na początku grudnia, zapowiedział prezes koncernu Daniel Obajtek.

"Chcemy skończyć negocjacje dotyczące zaangażowania w Formułę 1 do końca listopada i ogłosić efekty prawdopodobnie na początku grudnia" - powiedział Obajtek dziennikarzom.

"Nie możemy angażować się w Formułą 1 tylko przez jeden sezon, bo to jest projekt wizerunkowy. To bardzo popularny sport w Europie i na świecie i właśnie tu upatrujemy naszych następnych akcji promocyjnych" - wskazał prezes.

Podkreślił, że nie tylko Robert Kubica rozstaje się z Williamsem (z końcem sezonu 2019), ale także PKN Orlen.

W listopadzie 2018 r. PKN Orlen został oficjalnym partnerem zespołu Formuły 1 Williams Martini Racing, w którym miał zacząć jeździć Robert Kubica. Logotyp Orlenu znalazł się na bolidach oraz kombinezonach zawodników występujących w najbardziej prestiżowych i najpopularniejszych wyścigach świata.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 109,7 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)