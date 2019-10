T-Mobile Polska uruchomił eksperymentalną instalację 5G w Krakowie



Warszawa, 22.10.2019 (ISBnews) - T-Mobile Polska uruchomił eksperymentalną instalację 5G w Krakowie, podał operator.

"W siedzibie centrum innowacyjności hub:raum T-Mobile uruchomił kolejną instalację 5G. Sieć, zbudowana z wykorzystaniem pikokomórek firmy Nokia, posłuży startupom skupionym w hub:raum do rozwoju innowacyjnych projektów wykorzystujących technologię Edge Computing" - czytamy w komunikacie.

Sieć piątej generacji uruchomiona przez T-Mobile w Krakowie jest pierwszą wewnętrzną instalacją 5G operatora. Jej część radiowa składa się z dwóch umieszczonych w siedzibie hub:raum mikronadajników i została zbudowana we współpracy z firmą Nokia, a rdzeń sieci bazuje na rozwiązaniach Cisco i Ericsson. Jej sygnał będzie dostępny wyłącznie wewnątrz budynku, a sieć udostępniona zostanie partnerom biznesowym TMobile oraz startupom współpracującym z centrum innowacyjności, podano także.

"Jedną z największych korzyści wynikających z wczesnego dostępu do infrastruktury 5G jest możliwość wypracowania na jej bazie innowacji oraz praktycznych rozwiązań, które będą mogły zostać udostępnione rynkowi w momencie startu sieci komercyjnych, tym samym dając współpracującym z nami partnerom znaczącą przewagę nad konkurencją" - powiedział prezes Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

W jego ocenie, Edge Computing to jedno z najbardziej ekscytujących zastosowań sieci 5G.

Technologia Edge Computing, a więc możliwość przetwarzania danych na skraju sieci, w praktyce oznacza możliwość dostarczenia do urządzenia końcowego gigantycznej mocy obliczeniowej z minimalnymi opóźnieniami, otwierając zupełnie nowe możliwości przed konstruktorami zaawansowanych urządzeń, wskazano w informacji.

"Cieszymy się, że operatorzy aktywnie testują sieć 5G w Polsce i przygotowują się tym samym do jej wdrożenia. Przyszły rok będzie przełomowy. Czeka nas aukcja i komercyjne wdrożenie sieci piątej generacji. To duże wyzwanie zarówno dla operatorów, jak i dostarczycieli sprzętu. Liczę, że proces ten przejdzie sprawnie, między innymi dzięki takim testom, jak ten prowadzony przez T-Mobile i Nokię w Krakowie" – powiedział prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Marcin Cichy, cytowany w komunikacie.

W 2017 roku T-Mobile uruchomił w hub:raum platformę Edge Computing w oparciu o sieć 4G, a w maju bieżącego roku przeprowadził w oparciu o nią testy streamingu gier. Dzięki uzyskaniu częstotliwości testowych od UKE i dodaniu do niej warstwy 5G, platforma zyska pełnię możliwości, podano w materiale.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

(ISBnews)