Wskaźnik Euro Stoxx 600 spada o 0,4 proc. W zniżkach przewodzą walory spółek technologicznych i motoryzacyjnych.

Nokian Renkaat Oyj traci 6,2 proc., najmocniej od roku, po tym, jak producent opon samochodowych obniżył swoje wytyczne na cały rok. Przy okazji tracą też inne firmy związane z branżą motoryzacyjną: Michelin -1,7 proc., Pirelli -1,5 proc., Faurecia -0,9 proc.

Infineon Technokogies traci 3,2 proc. po przedstawieniu przez amerykańską firmę Bell Instruments Inc. słabszej od oczekiwań prognozy.

Inwestorzy przyglądają się wynikom spółek w Europie, aby ocenić, czy słabość gospodarcza w regionie przekłada się na perspektywy przedsiębiorstw.

"Oczekiwania dotyczące zysków spółek w Europie już były niskie przed publikacją wyników" - mówi Stefano Zoffoli, główny strateg Swisscanto Invest w Zurychu.

"W Europie w tym kwartale jest nieco więcej powodów do zmartwień niż w poprzednich, ale ceny akcji powinny być stabilne, ponieważ wyceny są już bardzo niskie" - dodaje.

Tymczasem w centrum uwagi inwestorów pozostaje kwestia brexitu.

Brytyjska Izba Gmin poparła we wtorek w pierwszym głosowaniu rządowy projekt ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia z UE, ale odrzuciła plan, by procedowanie ustawy zakończyć w ciągu zaledwie trzech dni. To stawia pod znakiem zapytania brexit 31 października.

Z kolei premier Boris Johnson może zażądać przedterminowych wyborów, jednak - ponieważ brytyjskie prawo wymaga, by między ich rozpisaniem a datą głosowania upłynęło co najmniej 25 dni roboczych, a zwyczajowo dniem, w którym się one odbywają jest w Wielkiej Brytanii czwartek - wychodzi, że najwcześniej mogłyby się one odbyć 28 listopada.

Słabsze nastroje panują tymczasem w gospodarce Francji - nastroje w biznesie Francji w X pogorszyły się, a wskaźnik zaufania wyniósł 105 pkt. wobec 106 pkt. w poprzednim miesiącu.

To najniższy poziom tego indeksu od 2015 r. Analitycy spodziewali się stabilizacji wskaźnika na poziomie 106 pkt.

Na rynku walutowym funt zyskuje 0,1 proc., japoński jen jest wyceniany po 108,38 za 1 USD, wyżej o 0,1 proc., a euro jest kupowane po 1,1127 USD, niemal bez zmian.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 1,75 proc., w dół o 1 pb, a brytyjskich 10-latek zniżkuje o 4 pb do 0,675 proc.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,59 proc. do 54,16 USD/b, a Brent na ICE traci 0,40 proc. do 59,46 USD/b.

Zyskuje złoto +0,2 proc. do 1,491,39 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30