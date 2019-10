Sprzedaż cukru Astarty spadła o 2% r: r do 86,53 tys. ton w III kw. 2019 r.



Warszawa, 23.10.2019 (ISBnews) - Astarta Holding sprzedała 86 532 ton cukru w III kw. 2019 r., co oznacza spadek o 2% r/r, podała spółka. Średnia cena cukru wyprodukowanego przez grupę spadła o 3% r/r do 10 112 UAH/t.

Grupa sprzedała 222 637 tony pszenicy w III kw. 2019 r., tj. o 56% więcej niż rok wcześniej. Średnia cena pszenicy spadła o 16% do 4 326 UAH/t, podano w komunikacie.

Sprzedaż kukurydzy spadła o 74% r/r do 2 797 ton, a średnia cena spadła o 12% i wyniosła 4 440 UAH/t.

Z kolei sprzedaż słonecznika wzrosła o 2 577% r/r do 33 569 ton, przy spadku średniej ceny o 12% r/r do 8 614 UAH/t.

Astarta Holding sprzedała 9 113 ton oleju sojowego w III kw. 2019 r., co oznacza wzrost o 103% r/r, przy spadku średniej ceny o 10% r/r do 17 370 UAH/t.

Sprzedaż mączki sojowej zanotowała wzrost o 1% r/r do 29 343 ton, a średnia cena spadła o 24% r/r do 9 001 UAH/t.

Sprzedaż mleka wyniosła 21 696 ton (spadek o 11% r/r), a cena średnia 9 434 UAH/t (wzrost o 20% r/r).

Astarta Holding N.V. to holding, zarejestrowany w Holandii, który grupuje spółki spożywcze i rolnicze działające na Ukrainie. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r. Skonsolidowane przychody sięgnęły 372,22 mln euro w 2018 r.



(ISBnews)