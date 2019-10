LPP zakończyło proces wdrażania RFID w marce Reserved w Polsce



Gdańsk, 23.10.2019 (ISBnews) - LPP zakończyło proces wdrażania systemu identyfikacji radiowej (RFID) w marce Reserved w Polsce, podała spółka.

"Możemy śmiało powiedzieć, że to najszybsze wdrożenie RFID na świecie. W podobnej skali taki proces zajmuje zazwyczaj około 2-3 lata. Ten krok milowy stawia nas w pozycji lidera branży Fashion Tech w Polsce" - powiedział wiceprezes LPP ds. IT Jacek Kujawa, cytowany w komunikacie.

Dzięki temu spółka może dokładnie kontrolować to, co jest na sali sprzedaży i osiąga blisko 100% zgodności z założeniami. To oznacza poprawę dostępności towaru dla klientów o około 15%, poinformowano.

"Elektroniczne metki usprawniają także procesy w salonie i mają korzystny wpływ na doświadczenia zakupowe klientów - proces inwentaryzacji skrócił się około 100-krotnie, a czas rejestracji towaru przy kasie zmniejszył o około 70%" - dodał Kujawa.

W kolejnych latach spółka planuje wdrożenie RFID w pozostałych markach i będzie analizować kolejne możliwości, jakie stwarza wykorzystanie elektronicznych metek. Z perspektywy strategii omnichannelowej istotną funkcjonalnością będzie potencjalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej w sklepach i realizacja dostaw online bezpośrednio z salonu. To wpłynie na szybkość realizacji zamówień, ale także redukcję emisji CO2 wynikającą z ograniczenia transportu, zapewniło LPP.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)